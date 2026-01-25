БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Авария остави столицата на Гренландия Нуук без ток

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази

Смята се, че аварията е настъпила заради лошото време

Авария остави столицата на Гренландия Нуук без ток
Слушай новината

Eлектрозахранването във всички райони на столицата на Гренландия Нуук бе прекъснато в събота вечерта заради авария на електропровод, съобщи местният доставчик на електроенергия „Нукисиорфиит“ , цитиран от Ройтерс.

Компанията работи по осигуряването на резервно електрозахранване. Смята се, че аварията е настъпила заради лошото време, пише на страницата на „Нукисиорфиит“.

Според свидетелства на очевидци прекъсването на електрозахранването е настъпило едновременно в целия град. Според репортер на Франс прес спирането на електричеството е настъпило около 22:30 ч. местно време (02:30 ч. българско време).

Три часа по-късно електрозахранването е възстановено само в някои части на 20-хилядния град.

„Нукисиорфиит“ и полицията в Гренландия публикуваха изявления във „Фейсбук“ относно спирането на тока, но без да предоставят подробности.

Електричеството в Нуук се генерира основно чрез водноелектрическа централа, разположена на около 50 км югоизточно от града.

Прекъсването на електрозахранването последва актуализация на насоките за готовност при извънредни ситуации от властите в Гренландия по-рано през седмицата, в отговор на заявения интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп да контролира автономния датски арктически остров с население от едва 57 000 души.

#Нуук #без ток #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
2
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?
3
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата...
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
4
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети,...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
6
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп към Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай
Тръмп към Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай
Пореден бунт при стрелба в Минесота Пореден бунт при стрелба в Минесота
Чете се за: 01:12 мин.
Тръмп заплаши Канада със 100 процента мита Тръмп заплаши Канада със 100 процента мита
Чете се за: 02:15 мин.
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
Чете се за: 02:25 мин.
Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 37-годишен мъж Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 37-годишен мъж
Чете се за: 01:05 мин.
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Остава тежко състоянието на двете деца, които пострадаха при пожар в София Остава тежко състоянието на двете деца, които пострадаха при пожар в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие "Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Мъгли, поледици, валежи, но и затопляне
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пореден бунт при стрелба в Минесота
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Тръмп към Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай
Чете се за: 01:05 мин.
По света
След преговорите на Украйна - нов кръг е насрочен за следващата...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ