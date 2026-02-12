Австралия отново на върха в бабуните след златото на Купър Уудс

Купър Уудс донесе олимпийско злато на Австралия в дисциплината бабуни от ските свободен стил на Игрите в Милано/Кортина, след драматичен финал срещу легендата Микаел Кингсбъри.

25-годишният австралиец стартира последен и показа изключителна концентрация в най-напрегнатия момент. Той записа 83.71 точки – същия резултат като Кингсбъри, но триумфира благодарение на по-добро време (22.61 секунди) и по-висока оценка за завоите. Макар канадецът да получи по-силни оценки за скоковете, това не беше достатъчно да задържи златото.

За Уудс това е огромен скок напред спрямо предишното му участие на Олимпиада, където завърши шести. Сега той изкачи най-високото стъпало и донесе втора олимпийска титла за Австралия в бабуните след успеха на Джакара Антъни в Пекин 2022.

Бронзовият медал спечели японецът Икума Хоришима с 83.44 точки. Той беше лидер след квалификациите, но във финала остана на крачка от по-предно класиране. Това е повторение на бронза му от Пекин преди четири години.

Олимпийският шампион от 2022 година Валтер Валберг (Швеция) този път остана извън подиума, финиширайки четвърти с 82.40 точки.

Финалът предложи зрелище на най-високо ниво, а победата на Уудс показа, че новото поколение вече е готово да детронира утвърдените имена в дисциплината.