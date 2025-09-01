Автогол донесе успеха на Олимпик Лион в дербито с Олимпик Марсилия

Олимпик Лион спечели с 1:0 срещу Олимпик Марсилия в дербито от третия кръг на френската Лига 1. Автогол на Леонардо Балерди реши развоя на двубоя.

Гостите от Марсилия играха с човек по-малко от 29-ата минута, след като Си Джей Игън-Райли получи червен картон.

През първото полувреме попадения на Абнер Винисиус и Ейнсли Мейтланд-Найлс бяха отменени заради засада.

Победата за Лион дойде след автогол на Леонардо Балерди три минути преди края.

Успехът е трети пореден за Лион в първенството и с пълен актив от 9 точки тимът дели първото място с шампиона ПСЖ. Марсилия има три точки и заема 10-о място в таблицата.

Останалите резултати от деня:

Анже - Рен - 1:1

Льо Авър - Ница - 3:1

Монако - Страсбург - 3:2

Париж - Мец - 3:2