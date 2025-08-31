Монако измъкна драматичен успех срещу Страсбург

Монако се наложи над Страсбург с 3:2 в драматичен сблъсък от третия кръг на френската Лига 1.

Монегаските поведоха с 2:0 чрез Магнес Аклиуш и Фоларин Балогун, преди възпитаниците на Лиам Росениър да възстановят равенството в рамките на 180 секунди след головете на резервата Дилан Баква и Хоакин Паничели.

В шестата минута на продължението на второто полувреме обаче домакините ликуваха чрез Такуми Минамино.

Гостите завършиха с човек по-малко след изгонването на влезлия от скамейката Раби Нзингула.

Страсбург е с шест точки в актива, колкото има вече и Монако.

В следващите си мачове тимът от Княжеството гостува на Оксер, а "Льо Расинг" приема Льо Авър.

Останалите резултати:

Анже - Рен 1:1 (Проспер Петер 51'; Естебан Лепаул 21')

Льо Авър - Ница 3:1 (Фоде Дукуре 13', Расул Ндиайе 61', Иса Сумаре 90+5'; Коджо Опонг 52')

Париж ФК - Мец 3:2 (Иян Кебал 45+3', 52', Моузес Саймън 67'; Садибу Сане 22', Бубакар Траоре 54').