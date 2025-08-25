БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Азиатска доминация на Асарел България Оупън 2025

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

При мъжете обаче титлата спечели белгиец.

азиатска доминация асарел българия оупън 2025
Слушай новината

Деветото издание на силния международен турнир по тенис на маса на Асарел България Оупън завърши с азиатска доминация, но с титла и за Европа.

Белгиецът Седрик Наутинк сломи съпротивата на Владислав Урсу от Молдова в четири гейма. Поставеният под номер 10 левичар Наутинк поведе с 2:0 гейма след 11:2 и 12:10, но Урсу реагира и намали изоставането си, печелейки третата част с категоричното 11:6. Четвъртата беше белязана от драматичен развой и пропуснат мачбол от Наутинк, който все пак триумфира с титлата след 14:12 точки.

„Щастлив съм, че стигнах до успеха в подобен нервен двубой срещу друг тенисист с лява ръка. Когато поведеш с 2:0 гейма в подобен формат винаги е по-лесно, но трябваше да пазя концентрация до последно”, сподели Наутинк.

При дамите триумфа за поредна година e за Япония, но този път шампионка е Касуми Кимура. Осмата в схемата се затрудни срещу Анастасия Димитренко, Украйна единствено във втория гейм, който все пак измъкна след 12:10. В третата част Кимура нямаше проблеми за крайното 11:6, с което си осигури 1500 щатски долара от наградния фонд, както и 125 точки за световната ранглиста. За Димитренко отиват 90 точки и малко над 1000 долара.

„Да спечеля втория гейм се оказа ключово, защото това пречупи моята съперничка, а до края останах спокойна и затворих мача в три части.”

Титлата в схемата при мъжките двойки е за Лин и Чан от Китайско Тайпе, които се справиха с Наутинк и Ламбие (Белгия) след 9:11, 11:8, 11:4 и 11:7.

В женските двойки четвъртите поставени Зион Лий (Република Корея) и Елена Захария (Румъния) надиграха в четири гейма италианския тандем Арлиа/ Карновале.

Японският тандем Оно/ Окада се наложи над сънародниците си Нода/ Тамура в много качествен финал при смесените двойки – 11:7, 11:5, 9:11, 11:7.

„Това беше първият ни турнир като двойка и беше много важно да комуникираме добре. Когато съперниците ни притискаха успявахме да варираме с тактиката и това даде резултат”, заяви щастливата Котона Окада.

Това беше юбилейно издание за турнира, който започна през 2015-а година с откриването на „Арена Асарел” в Панагюрище. Като и тази година най-перспективните млади състезатели у нас бяха наградени с почетни плакети и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири. Наградата е на името на професор д-р Лъчезар Цоцорков и беше връчена от Иван Александров. А отличени за великолепните си постижения през изминалата година бяха 13-годишният Стефан Бончев и 18-годишният Йоан Величков.

#Асарел България Оупън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
4
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
6
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Други спортове

Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба
Президентът на UWW Ненад Лалович: България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба
Спортни новини 25.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 25.08.2025 г., 09:10 ч.
Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика
Чете се за: 02:15 мин.
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР) Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
43193
Чете се за: 01:47 мин.
Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни
Чете се за: 00:55 мин.
Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ