БАБХ обсъжда с Европейската комисия възможностите за ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни у нас

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срещата ще се проведе утре

шарка овцете бургаското село дебелт
Утре, 25 август 2025 г., изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински и доц. Илиян Костов – главен държавен ветеринарен инспектор, ще проведат среща с представители на Европейската комисия в Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на разговора ще бъде разгледана актуалната епизоотична обстановка в България и съседните държави.

Основен акцент ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването.

#шарка по животните #БАБХ #Европейска комисия

