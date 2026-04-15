БАБХ предотврати евентуален незаконен внос на овце от Гърция

Пет овце без документи и маркировка бяха засечени при опит за незаконен превоз от Гърция, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Животните са открити при рутинна проверка на пътя Маказа – Нимфея в микробус с българска регистрация от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Кърджали и гранични полицаи. Те са били без задължителната ушна маркировка и без ветеринарномедицински документи за произход и здравен статус.

Шофьорът е заявил, че животните са от село Чорбаджийско. Извършената проверка на място е установила обаче, че това не отговаря на истината.

Според властите има сериозни основания да се смята, че животните са нелегално внесени от Гърция, където има огнища на шап и шарка и вносът на живи животни е забранен.

Поради липсата на идентификация и невъзможността да се установи произходът им, овцете са евтаназирани по хуманен начин в съответствие със закона.

Шофьорът на микробуса е задържан за 24 часа.