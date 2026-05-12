Инспектори от БАБХ спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на "Дунав мост 2". Сигналът е бил подаден от Гранична полиция, съобщиха от БАБХ. Птиците са били превозвани в микробус с гръцка регистрация.

Сред тях е имало 120 вълнисти папагала, 40 екземпляра зебров финч, гълъби, пъдпъдъци, ему, гъски, джинки, патици, петел и пуйка. За пратката е представен здравен сертификат с изтекъл срок, в който са описани автомобил, видове и бройки птици, които не са съвпадали с реално установеното от инспекторите.

Животните са в добро здравословно състояние. Те бяха иззети и временно настанени в помещение на Областната дирекция по безопасност на храните във Видин, където за тях бяха положени необходимите грижи. В момента пътуват към спасителен център в Бургас, където ще бъдат поставени под карантина до пълното изясняване на здравния им статус.