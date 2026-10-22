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Бачковският манастир чества празника Прославление мощите на св. Патриарх Евтимий

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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бачковският манастир чества празника прославление мощите патриарх евтимий
Снимка: БТА
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Бачковският манастир "Успение Богородично" чества празника Прославление на светите мощи на св. Патриарх Евтимий Търновски. По повод третата годишнина от учредяването на празника в светата обител беше отслужена празнична света литургия в съслужение с Доростолския митрополит Яков, митрополит Сафитски Димитрий от Антиохийската патриаршия в Сирия, Макрианополски епископ Богослов и Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир.

Игуменът на Бачковския манастир Величкият епископ Сионий благодари на всички висши духовници за съслужението и сподели:

"Както е казал свети Патриарх Евтимий: на Светата Троица ви оставям! Това е неговото велико благословение. Когато сме оставени на Светата Троица, сме в най-сигурните ръце на живия Бог."

Преди три години Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) отправи патриаршеско и синодално послание за Прославлението на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски. В него църквата казва, че откритите мощи са именно на небесния покровител, молитвен застъпник за православния български род и последен български патриарх от епохата на Средновековието – св. Евтимий Търновски. Тогава църквата призова за прекратяване на споровете и разногласията и учреди нов празник – Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, който днес празнуваме.

Св. Евтимий Търновски е роден през 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата. При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Св. Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот. Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. През 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци, той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.

През август игуменът на Бачковския манастир Величкият епископ Сионий откри 21-вия събор на Българското иконографско сдружение (БИС), който за поредна година се провежда в дворовете на Бачковската света обител. Наред с иконографският събор бе открита и годишната изложба на Българското иконографско сдружение, която е посветена на 633-тата годишнина от падането на Търново под османска власт и заточението на св. Патриарх Евтимий в манастира. Миналата година на този ден патриарх Даниил отслужи света литургия за празника на св. Патриарх Евтимий Търновски в Бачковския манастир.

#Свети Патриарх Евтимий #Св. патриарх Евтимий #епископ Сионий #мощи #Бачковския манастир

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