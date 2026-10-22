Бачковският манастир чества празника Прославление мощите на св. Патриарх Евтимий

Бачковският манастир "Успение Богородично" чества празника Прославление на светите мощи на св. Патриарх Евтимий Търновски. По повод третата годишнина от учредяването на празника в светата обител беше отслужена празнична света литургия в съслужение с Доростолския митрополит Яков, митрополит Сафитски Димитрий от Антиохийската патриаршия в Сирия, Макрианополски епископ Богослов и Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир.

Игуменът на Бачковския манастир Величкият епископ Сионий благодари на всички висши духовници за съслужението и сподели:

"Както е казал свети Патриарх Евтимий: на Светата Троица ви оставям! Това е неговото велико благословение. Когато сме оставени на Светата Троица, сме в най-сигурните ръце на живия Бог."

Преди три години Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) отправи патриаршеско и синодално послание за Прославлението на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски. В него църквата казва, че откритите мощи са именно на небесния покровител, молитвен застъпник за православния български род и последен български патриарх от епохата на Средновековието – св. Евтимий Търновски. Тогава църквата призова за прекратяване на споровете и разногласията и учреди нов празник – Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски, който днес празнуваме.

Св. Евтимий Търновски е роден през 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата. При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Св. Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот. Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. През 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци, той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.

През август игуменът на Бачковския манастир Величкият епископ Сионий откри 21-вия събор на Българското иконографско сдружение (БИС), който за поредна година се провежда в дворовете на Бачковската света обител. Наред с иконографският събор бе открита и годишната изложба на Българското иконографско сдружение, която е посветена на 633-тата годишнина от падането на Търново под османска власт и заточението на св. Патриарх Евтимий в манастира. Миналата година на този ден патриарх Даниил отслужи света литургия за празника на св. Патриарх Евтимий Търновски в Бачковския манастир.