Байерн Мюнхен подаде протест до УЕФА срещу парижката полиция

Байерн Мюнхен подаде протест до УЕФА заради действията на парижката полиция преди мача от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, съобщиха от германския футболен клуб.

"Парижката полиция издаде заповед в понеделник относно мача от Шампионската лига на стадион "Парк де Пренс", с която се регулира пристигането на фенове и се установява полицейски контролно-пропускателен пункт. Общата заповед се отнася за всички автобуси с фенове и гласи, че те трябва да се съберат на платен паркинг извън града преди мача", се казва в изявлението.

"Освен това, тя постановява, наред с други неща, че всички останали фенове на Байерн трябва да пристигат на стадиона само с обществен транспорт. След мача всички трябва да се върнат при автобусите, които ще бъдат ескортирани от полиция в града", допълват от Байерн.

От германския тим са на мнение, че краткият срок за вземане на това решение е неприемлив и че рискът за феновете на мюнхенския клуб не се е променил от последната среща на отборите през 2023 година. Първият мач от осминафиналите се проведе на 14 февруари в Париж и завърши с победа с 1:0 за германския отбор. По време на мача привърженици на ПСЖ нападнаха фен на Байерн.

"След като получи уведомление за това неочаквано действие, Байерн Мюнхен незабавно подаде протест до УЕФА и ще се възползва от допълнителни правни възможности. Пари Сен Жермен подкрепя Байерн Мюнхен по този въпрос", заявиха още от клуба.

След три кръга Байерн и ПСЖ имат по девет точки и са начело в общото класиране на Шампионската лига.