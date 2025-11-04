Два големи дуела приковават вниманието в Шампионска лига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На "Анфийлд" и "Парк де Пренс" ни очаква много зрелище в турнира на богатите.

два големи дуела приковават вниманието шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Шампионска лига се завръща с девет мача тази вечер, като впечатления правят два големи дуела. Погледите приковават Ливърпул – Реал Мадрид и Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен, които ще стартират от 22:00 часа българско време.

На „Анфийлд“ мърсисайдци отново ще посрещнат рекордьора по трофеи и лидер в Ла Лига, след като миналия сезон стигнаха до успех с 2:0 на собствен терен. Тогава обаче тимът на Арне Слот беше в далеч по-добра форма от сегашната. Шампионите на Англия прекъснаха серия от четири поредни загуби във Висшата лига с победа над Астън Вила с 2:0 през уикенда. Преди това отборът беше губил шест пъти в последните си седем срещи. Слот и компания стартираха с успехи над Атлетико Мадрид и Айнтрахт Франкфурт основната фаза на ШЛ, а между тях дойде и загубата от Галатасарай.

На свой ред Реал, воден от бившия футболист на Ливърпул Шаби Алонсо и с Трент Александър-Арнолд в състава, пристига в търсене на четвърти пореден успех от началото на основната фаза. Вече победени от Кралския клуб бяха последователно Марсилия, Кайрат Алмати и Ювентус. Алонсо и компания наредиха шест поредни успеха във всички турнири след разгромното 2:5 в дербито с Атлетико на 27 септември, включително и 2:1 над Барселона в Ел Класико на 26 октомври, а формата на Килиан Мбапе стряска всички.

В друг мач от тежка категория носителят на трофея ПСЖ се изправя срещу Байерн в повторение на финала от 2020, когато баварският колос спечели с 1:0 в Лисабон.

Баварците са в умопомрачителна форма от началото на сезона. Тимът на Венсан Компани спечели всичките си мачове до момента в различните турнири – 15 поредни успеха, а с играчи като Хари Кейн, Луис Диас и Майкъл Олизе всяка една защита е застрашена. Мюнхенци летят в първенството, продължават напред за Купата и са безгрешни в Шампионска лига, след като вкараха общо 12 гола срещу Челси (3:1), Пафос (5:1) и Брюж (4:0).

Европейският клубен шампион от своя страна не е толкова категоричен в Лига 1, където води в класирането, но само с две точки пред Марсилия и Ланс. Това се дължи до голяма степен и на проблеми с контузени играчи – при това основни, като носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле и Дезире Дуе.

Парижани обаче са безкрайно убедителни в ШЛ досега, с 13 отбелязани гола. Възпитаниците на Луис Енрике отнесоха първо Аталанта, а след това удариха и Барселона на техен терен. В последния кръг ПСЖ смачка Байер Леверкузен със 7:2 в Германия.

Програмата за мачовете от Шампионска лига във вторник:

19:45

Наполи – Айнтрахт Франкфурт

Славия Прага – Арсенал

22:00

Атлетико Мадрид – Юнион Сен Жилоа

Ливърпул – Реал Мадрид

Тотнъм – Копенхаген

Олимпиакос – ПСВ Айндховен

Ювентус – Спортинг Лисабон

Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен

