Балът на музея "Метрополитън" в Ню Йорк събира Бионсе, семейство Безос, модата и изкуството

Тазгодишният бал на музея "Метрополитън" Met Gala 2026 ще се проведе на 4 май и отново ще събере едни от най-големите имена в модата, изкуството и развлеченията, информира Асошиейтед прес.

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата "Метрополитън", която ще представи около 200 произведения на изкуството и 200 облекла, проследявайки връзката между модата и изкуството през вековете. А дрескодът за 2026 г. "Модата е изкуство" обещава екстравагантни тоалети.

Събитието традиционно се провежда в първия понеделник на месец май и е основният благотворителен бал на Института по костюми към музея – единственото самофинансиращо се звено в институцията. На миналогодишното издание бяха събрани над 31 милиона долара.

Сред водещите фигури на бала тази година ще са певицата Бионсе, актрисата Никол Кидман, тенисистката Винъс Уилямс и главният редактор на списание "Вог" Анна Уинтур. Организационният комитет включва дизайнера Антъни Вакарело и актрисата и режисьор Зоуи Кравиц, както и редица популярни имена от музиката, киното и спорта.

Според прессъобщение на музея сред спонсорите и почетни председатели на събитието са предприемачът Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос. Размерът на финансирането от тяхна страна не е оповестен. Тяхното участие предизвиква и протести от граждански организации, които критикуват влиянието на милиардерите върху културни събития.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че няма да присъства на събитието.

Събитието се организира от 1948 г., когато започва като полунощна вечеря в Манхатън, преди да се превърне в едно от най-глобалните и звездни събития в света, посочва Асошиейтед прес.