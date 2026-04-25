Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Балът на музея "Метрополитън" в Ню Йорк събира Бионсе, семейство Безос, модата и изкуството

БНТ , Източник: БТА
Снимка: БГНЕС/Архив
Тазгодишният бал на музея "Метрополитън" Met Gala 2026 ще се проведе на 4 май и отново ще събере едни от най-големите имена в модата, изкуството и развлеченията, информира Асошиейтед прес.

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата "Метрополитън", която ще представи около 200 произведения на изкуството и 200 облекла, проследявайки връзката между модата и изкуството през вековете. А дрескодът за 2026 г. "Модата е изкуство" обещава екстравагантни тоалети.

Събитието традиционно се провежда в първия понеделник на месец май и е основният благотворителен бал на Института по костюми към музея – единственото самофинансиращо се звено в институцията. На миналогодишното издание бяха събрани над 31 милиона долара.

Сред водещите фигури на бала тази година ще са певицата Бионсе, актрисата Никол Кидман, тенисистката Винъс Уилямс и главният редактор на списание "Вог" Анна Уинтур. Организационният комитет включва дизайнера Антъни Вакарело и актрисата и режисьор Зоуи Кравиц, както и редица популярни имена от музиката, киното и спорта.

Според прессъобщение на музея сред спонсорите и почетни председатели на събитието са предприемачът Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос. Размерът на финансирането от тяхна страна не е оповестен. Тяхното участие предизвиква и протести от граждански организации, които критикуват влиянието на милиардерите върху културни събития.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че няма да присъства на събитието.

Събитието се организира от 1948 г., когато започва като полунощна вечеря в Манхатън, преди да се превърне в едно от най-глобалните и звездни събития в света, посочва Асошиейтед прес.

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
2
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
4
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
5
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
6
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Любопитно

Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в Пловдив
Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в Пловдив
След десетилетия резерви: Музеят на изкуствата във Филаделфия прие статуята на Роки След десетилетия резерви: Музеят на изкуствата във Филаделфия прие статуята на Роки
Чете се за: 02:35 мин.
Мелания Тръмп разширява програмата за мед на Белия дом с нов кошер Мелания Тръмп разширява програмата за мед на Белия дом с нов кошер
Чете се за: 02:22 мин.
За аварията в Чернобил и оцеляването: Разказът на един от малкото оцелели "ликвидатори" За аварията в Чернобил и оцеляването: Разказът на един от малкото оцелели "ликвидатори"
Чете се за: 03:42 мин.
Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и помагам“ отново обединява стотици в подкрепа на нуждаещи се Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и помагам“ отново обединява стотици в подкрепа на нуждаещи се
Чете се за: 02:15 мин.
Свръхуловът забавя растежа на рибите, предупреждават учени Свръхуловът забавя растежа на рибите, предупреждават учени
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
