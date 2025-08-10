БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Българин е изчезнал при гмуркане в Охридското езеро

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:50 мин.
По света
открито тялото българин изчезна гмуркане охридското езеро
Снимка: илюстративна
52-годишен български гражданин е изчезнал във водите на Охридското езеро и все още не е намерен, заяви говорителят на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония в Охрид Стефан Димоски. Той уточни, че появилите се по-рано информации в медиите за намирането на тялото му не са точни.

"Все още (българинът) се води за изчезнал. В течение на днешния ден ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му", каза Димоски.

Българският гражданин изчезна вчера по обяд при гмуркане в езерото в участък с дълбочина около 89 метра. Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб "Амфора".

