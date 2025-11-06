БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как...
Чете се за: 04:00 мин.
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:05 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

Българин стана световен шампион по падълборд

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Планетарната надпревара се проведе в Абу Даби.

Андрей Крайтор
Снимка: Premier Group Events
Андрей Крайтор спечели златен медал за България в дисциплината кану-каяк падълборд, затвърждавайки своя статут на един от най-изявените атлети в света. Двукратният световен и двукратен европейски шампион от миналата година отново триумфира, а българският химн огласи Абу Даби (ОАЕ).

„Да чуя българския химн в Абу Даби беше момент, който няма да забравя. Това не е просто победа за мен, а е победа за България. Гордея се, че нося нашето знаме и усещам подкрепата на хората у дома“, каза българският състезател минути след като получи златото.

Андрей Крайтор не е непознат за големите спортни сцени. Като състезател за Русия той е двукратен световен и двукратен европейски шампион в едноместното кану, както и финалист от Олимпийските игри в Рио 2016. Но неговият път го води към България. Той има български корени - неговата баба е родена в България и той избра да се състезава под българското знаме и да живее тук.

През миналата година беше избран и за Спортист №1 на Асеновград.

