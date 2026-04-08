България до 17 с убедителен успех над Венецуела на IHF Trophy

Селекцията на Миглена Христова доминира за 41:28 и поведе във временното класиране във Велико Търново

България до 17 с убедителен успех над Венецуела на IHF Trophy
Снимка: БТА
Националният отбор на България по хандбал за девойки до 17 години записа първа победа на интерконтиненталния турнир IHF Trophy, който се провежда във Велико Търново.

Във втория си мач от надпреварата състезателките на Миглена Христова се наложиха убедително над Венецуела с 41:28 (21:12), като решиха изхода на срещата още преди почивката.

Българките изградиха солидна преднина от девет гола през първото полувреме, а след паузата продължиха да контролират двубоя и увеличиха разликата.

С най-голям принос за успеха бе Мартина Тодорова с 11 попадения, Нася Асенова добави 7, а Ниа Цанкова се отчете с 5 гола. За състава на Венецуела Марлин Лопес реализира седем пъти.

След този успех България оглавява временното класиране с 3 точки, следвана от Узбекистан с 2, Гвинея с 1, Канада с 1 и Венецуела с 1, като част от отборите са с мач по-малко.

Следващият двубой на българския тим е срещу Канада в петък от 15:45 часа.

Победителят в турнира ще си осигури място на световното първенство по хандбал в тази възрастова група.

