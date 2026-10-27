България е първа в ЕС по смъртни случаи по пътищата

България е държавата в ЕС, в която има най-много смъртни случаи от пътно-транспортни произшествия. На второ място е Румъния, а трета Хърватия. В България смъртните случаи по пътищата са 71 на един милион жители, в Румъния 68 на един милион, а в Хърватия - 65 на милион. Швеция и Дания имат най-безопасните пътища в ЕС. Загинатите по пътищата там са съответно 19 на един милион жители и 24 на един милион жители.

Европейската комисия публикува днес окончателните данни за смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия през 2025 г., като отчете 19 350 загинали. Това представлява намаление с 3% спрямо 2024 г. и с 15% спрямо 2019 г., което се равнява на 580 по-малко загинали по европейските пътища в сравнение с 2024 г. и 3400 по-малко в сравнение с 2019 г.

Предварителните данни за 2026 г. показват положителна тенденция: през първата половина на 2026 г. повече държави отчитат намаление на смъртните случаи с над 5% (в сравнение със същия период на 2025 г.), отколкото държави, в които се наблюдава увеличение на загиналите по пътищата. Комисията ще продължи да следи отблизо тези тенденции и да подкрепя държавите членки при справянето с възникващите проблеми.