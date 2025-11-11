България е сред страните в ЕС ​с риск от миграционен натиск

България е сред държавите в ЕС, които са изложени на риск от миграционен натиск поради големия брой пристигащи през предходната година, продължаващото напрежение в техните системи за приемане или заплахата от използване на миграцията като оръжие, което би могло да създаде непропорционални задължения през следващата година.

Това се казва в доклад на ЕК за управлението на миграцията и положението с убежището в ЕС през последната година в рамките на Пакта за миграцията. Държавите, които са подложени на най-сериозен миграционен натиск в ЕС са Гърция, Кипър, Испания и Италия.

Заради риска от миграционен натиск България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Франция, Хърватия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша и Финландия ще имат приоритетен достъп до инструментариума на ЕС за подкрепа в областта на миграцията и тяхното положение ще бъде преразгледано по ускорен начин в зависимост от промените в тяхното положение.

За да подпомогне държавите членки, изправени пред хибридни заплахи и нарастващо навлизане на безпилотни летателни апарати, Комисията скоро ще стартира търг на стойност 250 милиона евро в подкрепа на закупуването на способности за безпилотни летателни апарати и за борба с безпилотните летателни апарати.

България, Чехия, Естония, Хърватия, Австрия и Полша ще имат възможност да поискат от Съвета да им предостави пълно или частично приспадане от вноските им в солидарния резерв за следващата година, който ЕК предлага да бъде създаден в рамките на Пакта за стабилност, който ще започне да се прилага от юни 2026 година.

Годишният доклад на ЕС относно убежището и миграцията показва, че между юли 2024 г. и юни 2025 г. незаконните преминавания на границите са намалели с 35%, което се дължи и на засиленото сътрудничество с държавите.

Същевременно продължават да съществуват предизвикателства като продължаващия натиск от незаконно пристигащи и неразрешени движения в рамките на ЕС, приемането на бежанци от Украйна, използването на миграцията като оръжие от Русия и Беларус по външните граници и сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане.

Според ЕК държавите членки продължават да отбелязват напредък в прилагането на Пакта и да гарантират, че техните национални системи за убежище, приемане и миграция са готови до юни 2026 г. Налице е обаче обща необходимост от ускоряване на темпа на тези реформи.