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България и Румъния ще премерят сили в две контроли за юноши до 16 години във Видин

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Спорт
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Приятелските срещи са част от подготовката на националния отбор за Европейското първенство в дивизия "В" в Република Северна Македония

България и Румъния ще премерят сили в две контроли за юноши до 16 години във Видин
Снимка: БТА
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Видин ще бъде домакин на две контролни срещи между националните отбори по баскетбол за момчета до 16 години на България и Румъния. Двубоите ще се проведат в спортна зала „Фестивална“ и са организирани с домакинството на баскетболен клуб Видабаскет.

Първата проверка е насрочена за днес от 18:00 часа, а втората ще се изиграе на 10 юли от 11:00 часа. Председателят на Видабаскет Людмил Радулов отправи покана към баскетболните привърженици във Видин да подкрепят младите национали от трибуните.

Контролните срещи са част от подготовката на селекцията на България за Европейското първенство за момчета до 16 години в дивизия "В", което ще се проведе от 6 до 15 август в Гевгелия и Скопие, Република Северна Македония. Турнирът ще бъде важен тест за българските таланти в стремежа им към силно представяне на европейската сцена.

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#национален отбор на Румъния по баскетбол до 16 г. #Национален отбор на България по баскетбол до 16 г.

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