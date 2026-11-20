Две български двойки ще играят една срещу друга на полуфиналите на международния турнир по бадминтон в Анкара (Турция), което означава сигурен финал и гарантирани две отличия.

Цветомир Стоянов/Йордан Йорданов и Георги Рупцов/Станимир Терзиев постигнаха победи в изключително оспорвани мачове в днешния ден на надпреварата и утре излизат в директен спор за място на финала.

Стоянов и Йорданов спечелиха Амирали Ахмадло и Али Хаяти (Иран) с 18:21, 21:18, 28:26, а Рупцов и Терзиев елиминираха представителите на домакините Мирач Кантар и Ахмет Бера Куш с 16:21, 22:20, 21:19.

На единично Цветомир Стоянов също достигна до четвъртфинал. Поставеният под номер 6 в схемата българин победи по-рано германския квалификант Леон Кашура с 21:19, 21:12, но за място на полуфиналите отстъпи пред номер 2 Сандживи Падманабхан Васудеван (Германия) с 16:21, 21:19, 16:21.

Теодор Митев загуби във втория кръг от представителя на домакините Язган Чалъшър с 10:21, 12:21.