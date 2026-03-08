България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати срещу цивилни обекти на територията на Нахичеванска автономна република в Азербайджан. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в разговор с колегата си Джейхун Байрамов, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР) на сайта си.

В четвъртък от азербайджанската информационна агенция съобщиха, че дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на международното летище в Нахичеван, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек.

В разговора Нейнски е изразила солидарността на България с азербайджанската държава и народ във връзка с нападението и е изразила надежда за бързо възстановяване на пострадалите.

Външният министър е изразила също благодарност от името на България за съдействието на азербайджанското външно министерство при евакуацията на служители на посолството на страната ни в Техеран.