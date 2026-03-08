БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати на територията на Нахичеванска автономна република

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Служебният министър Надежда Нейнски разговаря с азербаджанския си колега Джейхун Байрямов по телефона

министър надежда нейнски обсъди ситуацията близкия изток разговори външните министри израел кувейт йордания
Слушай новината

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати срещу цивилни обекти на територията на Нахичеванска автономна република в Азербайджан. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в разговор с колегата си Джейхун Байрамов, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР) на сайта си.

В четвъртък от азербайджанската информационна агенция съобщиха, че дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на международното летище в Нахичеван, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек.

В разговора Нейнски е изразила солидарността на България с азербайджанската държава и народ във връзка с нападението и е изразила надежда за бързо възстановяване на пострадалите.

Външният министър е изразила също благодарност от името на България за съдействието на азербайджанското външно министерство при евакуацията на служители на посолството на страната ни в Техеран.

#Нахичеван #министър на външните работи на Азербайджан #министър Надежда Нейнски #разговор #атака

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
2
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
НА ЖИВО: Последният старт от световното първенство за младежи до 21 г.
3
НА ЖИВО: Последният старт от световното първенство за младежи до 21 г.
Иран избира нов лидер до часове?
4
Иран избира нов лидер до часове?
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
5
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Европа

Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието в Близкия изток
Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието в Близкия изток
Взрив в посолството на САЩ в Осло Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
"Защо ни целят, тук има училище": Масирана руска атака в Харков взе 11 жертви, две от които деца "Защо ни целят, тук има училище": Масирана руска атака в Харков взе 11 жертви, две от които деца
Чете се за: 03:17 мин.
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
Киев заяви, че седемте украински граждани, които бяха задържани в Будапеща, вече са освободени Киев заяви, че седемте украински граждани, които бяха задържани в Будапеща, вече са освободени
Чете се за: 03:45 мин.
Откриха паметник на Васил Левски във Варшава Откриха паметник на Васил Левски във Варшава
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Нови правила при смяна на членове в съставите на СИК-вете
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Гранични полицаи изненадаха дамите с роза
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ