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България напусна Лигата на нациите при жените със загуба от Германия

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Българките останаха с две победи в турнира

България, волейбол, лига на нациите, жени
Снимка: БФ Волейбол
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България напусна Лигата на нациите по волейбол за жени със загуба с 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) гейма от Германия. Българките останаха последни в класирането с победа по-малко от четири отбора и през следващата една година ще се борят за връщането си в елита.

В първия гейм България поведе с 5:2, но настроението липсваше и германките обърнаха до 10:11. От тогава те доминираха, а серия от четири точки им донесе 20:14 и с това реално частта приключи.

България отново поведе във втория гейм – 4:0, но предаде инициативата. Германия обърна за 8:7 и в последствие спечели с 25:20. В последната Бундестимът поведе с 8:4, а после и 15:8, за да завърши гейма с с 25:15. Най-резултатна за България бе Дарина Нанева с 11 точки, а за германките Лена Киндерман реализира 18.

България остана с две победи в турнира – срещу Доминиканска република и Украйна. За националките следва подготовка за европейското първенство през август.

#Волейболна лига на нациите за жени 2026 #Български национален отбор по волейбол за жени

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