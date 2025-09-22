БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първенството ще се проведе на 12-14 декември и се очаква да събере рекорден брой играчи от всички наши съседни държави.

България отново приема Балканското първенство по снукър
Слушай новината

България за трети пореден сезон ще бъде домакин на Балканското първенство по снукър. Шампионатът ще се проведе отново в софийската Национална снукър академия (стадион "Васил Левски", вход от сектор "В").

Балканското първенство ще се проведе на 12-14 декември и се очаква да събере рекорден брой играчи от всички наши съседни държави. Наградният фонд е 3000 евро.

Мачовете от турнира ще се играят в най-добрите възможни условия, масите са от най-високо качество, а сукната ще бъдат чисто нови, информираха от Българска федерация по снукър.

На 25 ноември 2023 година Национална снукър академия за първи път в историята организира балкански шампионат, като дебютното издание беше спечелено от най-добрия роден брейк-билдър Виктор Илиев. През 2024-а Братислав Кръстев спечели второто издание на балканския шампионат. И Кръстев, и Илиев са водещите треньори в Национална снукър академия и съчетават групови с индивидуални тренировки за деца, тийнейджъри и хора от всякакви възрасти.

Балканското първенство е най-силният международен турнир, който организира Българска снукър федерация. Събитието се осъществява и под егидата на Столична община. Президентът й Олег Велинов е инициатор за създаване в бъдеще и на Балканска снукър федерация.

