България отново приема Балканското първенство по снукър

България за трети пореден сезон ще бъде домакин на Балканското първенство по снукър. Шампионатът ще се проведе отново в софийската Национална снукър академия (стадион "Васил Левски", вход от сектор "В").

Балканското първенство ще се проведе на 12-14 декември и се очаква да събере рекорден брой играчи от всички наши съседни държави. Наградният фонд е 3000 евро.

Мачовете от турнира ще се играят в най-добрите възможни условия, масите са от най-високо качество, а сукната ще бъдат чисто нови, информираха от Българска федерация по снукър.

На 25 ноември 2023 година Национална снукър академия за първи път в историята организира балкански шампионат, като дебютното издание беше спечелено от най-добрия роден брейк-билдър Виктор Илиев. През 2024-а Братислав Кръстев спечели второто издание на балканския шампионат. И Кръстев, и Илиев са водещите треньори в Национална снукър академия и съчетават групови с индивидуални тренировки за деца, тийнейджъри и хора от всякакви възрасти.

Балканското първенство е най-силният международен турнир, който организира Българска снукър федерация. Събитието се осъществява и под егидата на Столична община. Президентът й Олег Велинов е инициатор за създаване в бъдеще и на Балканска снукър федерация.