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България отстъпи драматично на Германия след тайбрек на старта на Евроволей до 18 години

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Спорт
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Младите националки пропуснаха възможността да започнат с победа след оспорван петгеймов двубой, а следващият им съперник е Нидерландия

България отстъпи драматично на Германия след тайбрек на старта на Евроволей до 18 години
Снимка: bvf.bg
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Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години започна с драматична загуба участието си на европейското първенство. В първия си мач от шампионата възпитаничките на Атанас Петров отстъпиха на Германия с 2:3 (25:23, 15:25, 18:25, 32:30, 12:15) след повече от два часа битка.

Българките стартираха по-силно и спечелиха първия гейм, въпреки че пропиляха аванс от седем точки. При резултат 23:23 те запазиха самообладание и затвориха частта с две поредни точки.

В следващите два гейма германският тим пое инициативата и се възползва от многото непредизвикани грешки в играта на българките, за да обърне резултата до 2:1.

Най-драматичен се оказа четвъртият гейм. България поведе с 23:18 след силни изяви на Божидара Иванова и Катерина Попова, но съперникът изравни. Последва дълга размяна на точки и няколко пропуснати мачбола за Германия, преди националките да наложат волята си с 32:30 и да изпратят двубоя в тайбрек.

В решителната пета част българският тим обърна резултата от 6:8 до 10:8, но германките отговориха с пет поредни точки и си осигуриха предимство, което не изпуснаха до края, за да спечелят с 15:12.

Още утре България ще търси първи успех на шампионата срещу Нидерландия, а в петък предстои двубой срещу Гърция. В групата на националките са още отборите на Литва, Финландия, Франция и Унгария.

#европейско първенство по волейбол за девойки до 18 години в Германия #национален отбор на България по волейбол за жени до 18 години

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