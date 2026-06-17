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България отстъпи пред Полша в Лига на нациите

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Спорт
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България заема 16-та позиция и в следващия си двубой в четвъртък се изправя срещу домакина Тайланд.

Марчело Абонданца
Снимка: БТА
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Националният отбор на България за жени допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0:3 (12:25, 22:25, 23:25) срещу Полша.

Селекционерът Марчело Абонданца започна срещата в състав: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Александра Миланова, Мирослава Паскова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева и либерото Мила Пашкулева. В хода на двубоя от пейката се включиха либерото Жана Тодорова, Калина Венева, Маргарита Гунчева, Виктория Нинова, Мерелин Николова и Цветелина Илиева.

Бронзовите медалистки от последните три издания на състезанието поведоха с 10:8 в първия гейм, но след това резултатът премина през 21:10, за да достигне до крайното 25:12.

Втората част беше значително по-равностойна. Българският отбор имаше пасив от 12:14 и 14:16, изравни до 20:20, но не успя да се възползва от шансовете си и загуби с 22:25.

В края на третия гейм България опита да затрудни по-опитния си противник, изравнявайки до 23:23, след като преди това изоставаше с 8:10 и 14:20. Последните две точки бяха в полза на полякините, които постигнаха четвърта победа в турнира и се намират на пето място във временното класиране.

България заема 16-та позиция и в следващия си двубой в четвъртък се изправя срещу домакина Тайланд.

Най-резултатна за българския състав стана Микаела Стоянова с 13 точки.

#Волейболна лига на нациите за жени 2026

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