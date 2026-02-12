БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България получава финансиране за посетителската инфраструктура в Национален парк „Рила“
Снимка: Пресслужба на МС
Споразумение на стойност 15 млн. швейцарски франка подписа България по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Средствата са предвидени за изпълнението на мярка за подкрепа „Посетителска инфраструктура и устойчиво ползване на национален парк („ProPark“)“, част от Втория швейцарски принос.

"Тази инвестиция в околната среда е последната от общо три мерки за подкрепа по швейцарско-българската програма за сътрудничество, за чието изпълнение програмен оператор е Министерството на околната среда и водите. Тя създава възможност за реална стъпка напред в развитието и модернизирането на посетителската инфраструктура в Национален парк „Рила“", посочват от пресслужбата на кабинета.

Церемонията по подписването се състоя в Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Манол Генов и посланика на Конфедерация Швейцария в България Н. Пр. Пиер Хагман.

Постигането на устойчиво управление на Национален парк „Рила“ и засилване опазването на биоразнообразието в България са във фокуса на програмата, която ще бъде изпълнявана през следващите 4 години. Предвиждат се инвестиции в по-добре поддържани, по-функционални и устойчиви съоръжения, които отговарят на съвременните очаквания на посетителите и същевременно гарантират щадящо отношение към природата.

„Горд съм, че чрез тази програма можем да обединим усилията си и да работим заедно за подобряването на Национален парк „Рила“ и за опазването на красивата българска природа“, отбеляза посланик Хагман.

В отговор министър Манол Генов потвърди, че е необходимо да се да положат всички грижи, за да се опазят местообитанията и природните забележителности на фона на силния туристически интерес към парка.

„Имаме нужда да намерим точката на баланса между опазването на нашите чудесни планини и осигуряването на тяхната достъпност за всички туристи, които искат да ги посетят“, каза вицепремиер Томислав Дончев в потвърждение на очакването, резултатите от изпълнението на мярката да имат видим и дългосрочен ефект както за опазването на природата, така и за устойчивото развитие и управлението на защитените територии в България.

#посетителска инфраструктура #Национален парк "Рила" #финансиране #България

