БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Трите етапа у нас ще бъдат излъчвани пряко по БНТ 3

Слушай новината

България официално постави началото на отброяването до старта на колоездачната обиколка Giro d’Italia 2026. Това стана с откриването на специален часовник на площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски“ в София.

"За мен е чест днес заедно да поставим началото на официалното отброяване до старта на Giro d’Italia. С общи усилия ще превърнем това събитие в истински празник на спорта“, заяви министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

На събитието присъстваха още посланикът на Италия у нас Марчело Апичела, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, както и представители на местната власт от София и Велико Търново.

По думите на Илиев поставянето на отброяващия часовник е ясен знак за готовността на страната ни да бъде домакин на старта и първите три етапа от престижното състезание.

Официалният старт на Giro d’Italia 2026 ще бъде даден на 8 май в Несебър, а маршрутът у нас ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, като надпреварата ще остане на българска територия до 10 май.

Откриването на часовника е важна стъпка в подготовката за едно от най-значимите международни спортни събития, на които България ще бъде домакин, като всички три етапа на българска земя ще бъдат излъчвани по БНТ 3.

#„Giro d’Italia 2026“ #министърът на спорта Димитър Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ