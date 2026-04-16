България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026

България официално постави началото на отброяването до старта на колоездачната обиколка Giro d’Italia 2026. Това стана с откриването на специален часовник на площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски“ в София.

"За мен е чест днес заедно да поставим началото на официалното отброяване до старта на Giro d’Italia. С общи усилия ще превърнем това събитие в истински празник на спорта“, заяви министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

На събитието присъстваха още посланикът на Италия у нас Марчело Апичела, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, както и представители на местната власт от София и Велико Търново.

По думите на Илиев поставянето на отброяващия часовник е ясен знак за готовността на страната ни да бъде домакин на старта и първите три етапа от престижното състезание.

Официалният старт на Giro d’Italia 2026 ще бъде даден на 8 май в Несебър, а маршрутът у нас ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, като надпреварата ще остане на българска територия до 10 май.

Откриването на часовника е важна стъпка в подготовката за едно от най-значимите международни спортни събития, на които България ще бъде домакин, като всички три етапа на българска земя ще бъдат излъчвани по БНТ 3.