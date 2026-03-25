България прави сериозна крачка в света на изкуствения интелект

От INSAIT ще представят новата версия на българския AI модел – BgGPT 3.0. Това е чат система, създадена специално за български език и нуждите на хората у нас.

Институтът е част от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а целта е България да има собствена силна технология в сферата на изкуствения интелект.

Новата версия е много по-умна – може да се справя с по-сложни задачи и е по-лесна за използване. Идеята е всеки да има достъп до AI на световно ниво, но на български.

Официалното представяне ще бъде в София, в Sofia Tech Park, където ще покажат как работи новият модел и как може да се използва в реалния живот.

BgGPT 3.0 идва, за да направи AI по-достъпен за българите – и да покаже, че и тук се правят технологии на световно ниво.