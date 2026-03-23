България предприема мерки срещу дезинформацията преди изборите







По искане на външния министър Надежда Неински страната ни е поискала от Европейската комисия да активира т.нар. „Система за бързо реагиране“. Тя се използва за откриване на фалшиви новини и опити за външна намеса, като в нея участват експерти, организации и големи технологични компании.

Паралелно с това в Министерството на външните работи ще бъде създадена специална временна структура, която да следи за дезинформация и хибридни заплахи. Причината е очакване за засилени опити за манипулиране на информацията около предстоящите парламентарни избори.

Новият екип ще анализира какви фалшиви новини се разпространяват, ще оценява риска и ще предлага реакции. Освен това ще координира действията на различни институции и ще работи с партньори от ЕС и НАТО.

Целта е една – да се ограничи влиянието на дезинформацията и да се гарантира, че хората получават достоверна информация, особено в чувствителен момент като изборите.

Накратко: държавата се подготвя за информационна „битка“, за да не бъдат подвеждани хората преди вота.