България прие Балканския шампионат по спускане в планинското колоездене

Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Събитието привлече над 180 участници от 9 балкански нации.

планинско колоездене
Снимка: Пресслужба
България прие Балканския шампионат по спускане в планинското колоездене през уикенда - над 180 участници от 9 нации мериха сили по трасето „Витошко лале“ над столицата! От 19 до 21 септември, Витоша бе домакин на Балканския шампионат по спускане, който за първи път се провежда в страната ни.

Форума бе част от 12-ото поредно издание Витоша Home Mountain Bike Cup, което тази година бе и трети, финален кръг от шампионат на Maxxis BG Downhill Series и определи победителите за 2025.

Събитието привлече над 180 участници от 9 балкански нации, които мериха сили по трасето за спускане „Витошко лале“, което е едно от най-предизвикателните и интересни, не само в България, но и в района - дължината му е 1800 м. с денивелация от над 400 м., и включва по протежението си множество стъмни отсечки, каменни реки, корени, скокове и други препятствия.

Най-доброто време за деня от 3:39.39 мин. бе постигнато от румънеца Бонта Ремус в квалификационното му спускане. На финалите, Ремус не успя покаже максимума от себе си поради спукана гума в долната част на трасето, но въпреки това завоюва титлата на Балкански шампион при мъже елит с време 3:40.78 мин.

Втори след него на 2.02 секунди се класира Александрос Топкароглу от Гърция, а трети с 22 стотни разлика се нареди Валентин Тенев от националния отбор на България. Най-доброто време във финалите успя да постигне едва 16 годишния състезател на Румъния – Матей Хутану, който успя да спре часовника на 3:40.11 мин. и оглави класирането при юношите между 15 и 16 години. Втори и трети след него се класираха Димитрис Власополус от Гърция и Дамян Иванчев от България.

При юноши 17-18 България има своя Балкански шампион в лицето на националния ни шампион Стамен Марков, следван от Кристиян Димитров и Емануилос Лоукерис от Гърция. В най-малката възрастова група на 13-14 годишните, класирането оглави Лазар Хаджиколев, следван от Стоил Димитров и Виктор Стоянов.

Победа при дамите за България и националката ни Деница Тошева, която надделя над силна конкуренция и остави на повече от 13 секунди след себе си Ана Неаго от Румуния, която остана на втора позиция. Трето се класира Нанита Теохаридо от Кипър.

През септември 2026 страната ни ще се затвърди още повече на световната сцена, защото ще бъде домакин на още по-голям международен форум - Европейкия шампионат по спускане в планинското колоездене. Очаква се събитието да събере над 300 от най-добрите колоездачи в Европа, които ще премерят сили по трасето на "Лалето".

#Балкански шампионат по спускане в планинско колоездене във Витоша 2025

