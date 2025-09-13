България с два медала от световното първенство по канадска борба

Стефан Стефанов донесе първия медал за България от 46-ото световно първенство по канадска борба, което започна днес в Албена.

В категория 90+ килограма при юношите с лява ръка Стефанов се представи повече от достойно в конкуренцията на 18 състезатели от цял свят.

В битката за място на финала Стефанов отстъпи от представителя на Турция Теоман Йълдърим, който в край на сметка остана втори. Той бе победен от своя сънародник Юсуф Алтюндал.

В самия край на надпреварата европейският шампион от тази година Иво Рашев също се нареди трети в категория до 100 килограма при юношите с лява ръка. Рашев показа страхотна игра във всичките си срещи и отстъпи на полуфинала срещу казахстанеца – Тойрат Касимов, който се окичи със сребро. Шампион в категорията стана Тойрат Тутберидзе от Грузия.

Световното първенство по канадска борба в Албена продължава до 23 септември.