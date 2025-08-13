България ще бъде представена от 23-а състезатели на световния шампионат по борба за младежи и девойки в Самоков

България ще бъде представена от 23-а състезатели на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков.

Шампионът започва в неделя, 17 август. В свободния стил България ще бъде с пълен състав от 10 състезатели.

В отбора са включени Калоян Атанасов (70 кг), европейски шампион за кадети и трети в Европа при юношите тази година, Андриан Вълканов (97 кг), също трети на Евро 2025, Есад Бозали (57 кг) и Диан Манев (125 кг), пети в Европа, Стилиян Джоров (74), който бе обявен за най-добрия български борец на турнира "Петко Сираков – Иван Илиев".

В класическия стил ще стартират 7 състезатели. Сред тях са Сергей Стоев (72 кг), европейски шампион за кадети и пети в Европа при юношите тази година, Димитър Георгиев (67 кг), пети на европейското до 23 години през миналия сезон, Калоян Иванов (55), пети на европейското за кадети от 2024-а.

При девойките след дълго лечение на травма се завръща Виктория Бойнова (59 кг), трета на световно и европейско за кадетки през 2023-а, която в преборванията победи Десислава Иванов.

За шампионата българските национали се подготвят от месец май в комплекс "Диана", а освен това имаха лагер в Унгария. Те тренираха и с борци от Бразилия, Армения, Франция и Азербайджан, които пристигнаха на подготовка за световното първенство.

Близо 650 борци от 70 държави ще спорят за отличията в 8-дневната надпревара. Входът за зрителите е свободен.

В свободния стил треньорите Радослав Великов, Георги Вангелов, Йордан Денев и Михаил Ганев са включили следните състезатели:

57 кг Есад Бозали

62 кг Ердал Галип

65 кг Денис Наим

70 кг Калоян Атанасов

74 кг Стилиян Джоров

79 кг Иван Андонов

86 кг Григор Чернаков

92 кг Никола Петров

97 кг Андриан Вълканов

125 кг Диан Манев

При класиците треньорите Стоян Добрев, Стефан Тошев и Илиян Георгиев ще разчитат на следните състезатели:

55 кг Йордан Топалов

60 кг Кристин Петров

63 кг Кристиян Миленков

67 кг Димитър Георгиев

72 кг Сергей Стоев

77 кг Азис Атанасов

82 кг Мартин Шишеков

При девойките Симеон Щерев, Елис Манолова и Мишел Михайлов ще разчитат на следните състезателки:

53 кг Никол Александрова

55 кг Несрин Сюлейманова

59 кг Виктория Бойнова

62 кг Ивена Близнакова

68 кг Илинка Стефанова

72 кг Емили Апостолова