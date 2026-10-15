България ще бъде представена от 9 състезателки на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар

Девет състезателки ще представят България в женското направление на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 15 до 20 ноември 2026 година в Задар, Хърватия.

В първа категория в националния отбор са включени Биляна Танчева и Анастасия Матанова от Левски-Спартак, както и Виктория Илиева от Етър-Стил.

Във втора категория България ще бъде представена от Биляна Банева от Левски-Спартак и Деа Митрева и Виана Гълъбова от Стрийт Уоркаут България.

В трета категория в състава са Дария Балтанова и Симона Георгиева от ИКГ Черноморски юнак, както и Валерия Хинкова от Левски-Спартак.

В делегацията като съдии и треньори са заявени Филип Янев, Милена Мавродиева, Цветелин Цончев, Ралица Милева, Нели Танкушева, Ирена Цекова и Димитринка Алексиева.