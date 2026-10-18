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България спечели сребърните медали на европейското първенство по бадминтон на открито

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Спорт
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Това е поредния голям успех за отбора ни след среброто /индивидуално-жени/ от световното първенство в ОАЕ.

българия отстъпи филипините световното първенство бадминтон кайро
Снимка: БТА
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България спечели сребърните медали на европейското първенство по бадминтон на открито.

Националният ни отбор в смесената отборна надпревара завоюва сребърните медали след оспорван финал, в който отстьпи с 52:60 срещу отбора на Гърция. Мъжкият ни национален отбор също
се качи на почетната стълбичка, спечелвайки бронзовите медали в индивидуалната надпревара.

По пътя към медалите постигнахме победи в груповата фаза срещу отборите на Швейцария с 60-49 и срещу Турция 60-59. На полуфинала отново срещнахме Турция, които отново победихме със същия резултат и само една точка разлика 60-59.

Това е поредния голям успех за отбора ни след среброто /индивидуално-жени/ от световното първенство в ОАЕ, както и третото място в смесената отборна надпревара от шампионата на стария континент през 2025 година.

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