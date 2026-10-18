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Българският отбор на сабя за жени завърши на 14-о място на турнира за Световната купа в Алжир

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Спорт
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Олга Храмова, Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева спориха за призовите места с още 20 отбора.

шумен 1951 доминира рапира първия ден държавното първенство фехтовка
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Българският отбор на сабя жени завърши на 14-о място на турнира за Световната купа по фехтовка в Оран (Алжир).

Олга Храмова, Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева спориха за призовите места с още 20 отбора.

В първия кръг от елиминациите българките победиха Тунис с 45:21. В срещата за място в топ 8 сабльорките отстъпиха пред Япония с 40:45. В двубоите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Илиева, Храмова, Нейкова и Василева загубиха от Германия с 42:45, победиха Казахстан с 45:36 и допуснаха поражение от Република Корея с 41:45, с което заеха 14-а позиция в крайното класиране.

Българският международен съдия Васил Миленчев за пореден път получи високо признание и съдийства на финала на отборната надпревара при жените, както и на полуфинала при мъжете отборно. Той беше част и от съдийската бригада на финала в индивидуалните надпревари при мъжете и при жените, съобщават от БФ Фехтовка.

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