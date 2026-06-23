България триумфира с балканската титла при волейболистките до 18 години

Националният отбор на България по волейбол за момичета до 18 години завоюва титлата на Балканското първенство в Тирана. Възпитаничките на българския щаб подпечатаха отличното си представяне с убедителна победа с 3:0 гейма над домакина Албания в последния си мач от турнира.

По този начин българките завършиха надпреварата без поражение и заслужено се окичиха със златните медали. По пътя към трофея те записаха категорични успехи срещу едни от традиционно силните школи на Балканите – Сърбия, Турция и Албания.

Младите националки демонстрираха постоянство и високо ниво на игра през цялото първенство, като не оставиха съмнения в превъзходството си над съперничките.

Спечелената титла е поредно доказателство за потенциала на българския женски волейбол и за успешната работа в подрастващите национални гарнитури. Успехът в Тирана дава сериозни основания за оптимизъм за бъдещето на този талантлив състав.