България започна с победа еврошампионата по водна топка за юноши до 18 г.

Спорт
Българите надиграха категорично Република Ирландия.

България започна с победа еврошампионата по водна топка за юноши до 18 г.
Снимка: БФВТ
България стартира с убедителна победа участието си на европейското първенство по водна топка за юноши до 18, дивизия 1, което се провежда в Рио Майор (Португалия).

В първия си мач от груповата фаза българските ватерполисти надиграха Република Ирландия с 28:8. Веселин Ганчев бе най-резултатен с 8 попадения, с шест гола за успеха се отличи Георги Венов, а пет добави Даниел Тотев.

Вратарите Христо Делчев и Явор Любомиров също направиха страхотен мач, като от 5 дузпи спасиха 4.

Следващата среща на България е утре срещу Швейцария.

