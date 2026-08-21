България започва похода си на Евроволей 2026

Българският национален отбор по волейбол за жени дава старт на своето участие на европейското първенство в Чехия, Швеция, Турция и Азербайджан. Шампионатът на Стария континент ще стартира днес и ще продължи до 6 септември, а съставът на Марчело Абонданца е в група B, където компания му правят Сърбия, Австрия, Гърция, Украйна и Чехия. Българките започват похода си срещу украинките в мач от 18:00 часа българско време в Бърно.

Редиците на „лъвиците“ претърпя множество промени това лято, като по различни причини от сметките отпаднаха Мирослава Паскова, Борислава Съйкова, Мерелин Николова, Калина Венева и Дарина Нанева. На тяхно място бяха включени Мирослава Паскова, Борислава Съйкова, Мерелин Николова, Калина Венева и Дарина Нанева, които в началото не бяха в състава.

Макар и изпадането от Лигата на нациите, където определено разочарова, родният отбор е амбициран за добро представяне. Първата цел пред „лъвиците“ е да преодолеят груповата фаза и да сред първите четири тима, които продължават в следващата фаза.

За последно „лъвиците“ срещнаха украинките през юни тази година, постигайки една от редките си победи в Лигата на нациите в Банкок.