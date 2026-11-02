България завърши световното първенство по комбинирана дисциплина с два медала

България триумфира на световното първенство по комбинирана дисциплина /laser run/ в Фуншал, Португалия Мадейра с два медала и престижни класирания в топ 10.

Българските смесени щафети в комбинираната дисциплина (бягане и стрелба) показаха класа, характер и воля, завоювайки два бронзови медала, едно 4-то и едно 9-о място в различните възрастови групи.

В смесената щафета при мъжете и жените родният тандем Никол Иванова и Тодор Михалев се пребори за третото място на почетната стълбичка. С време от 13:25.10 мин. българите заслужиха бронзовите отличия, оставяйки зад себе си традиционни сили като Франция и Мексико. Световната титла грабна щафетата на Великобритания, а среброто отиде при Чехия.

Младежите до 22 г. Йоана Руменова и Георги Илиев продължиха медалната серия със страхотно бягане и стрелба. Те спряха хронометрите на 13:53.47 мин. и донесоха бронзово отличие за България при младежите, изпреварвайки силните състави на Република Южна Африка, Унгария и Великобритания. Титлата спечели Мексико пред Казахстан.

На крачка от отличията, остана щафетата до 17 години. Никол Тонкова и Йордан Андонов финишираха на 4-то място с време 09:19.74 мин., само на броени секунди от челната тройка, съставена от РЮА, Унгария и Чехия.

При състезателите под 15 години Йоана Попова и Александър Мерджов пресякоха финала за точно 10:00.00 мин. и завършиха на 9-о място. Победители в групата станаха състезателите на Великобритания.