Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Българска националка спечели Суперкупата на Малта по футбол

Родната представителка направи две асистенции и спечели дузпа, за да подсигури успеха на своя отбор.

Александра Янева, Суики Юнайтед
Снимка: официална страница на Swieqi United FC
Българската футболна националка Александра Янева се поздрави с първи трофей след пристигането си в Малта и макар да не отбеляза гол, се превърва в най-важния състезател за тима си Суики Юнайтед. Янева направи две асистенции и спечели дузпа, за да подсигури успеха на Суики с 3:0 над отбора на Мгар Юнайтед за Суперкупата на страната.

Янева започна като титуляр и асистира за първото и за третото попадение на шампионките на Рицарския остров. В 21-ата минута тя се пребори за топката по крилото, подаде дълъг пас на Саламату Абдулай, която пък надбяга защитничка и прати топката във вратата.

Носителките на Купата на Малта от Мгар опитаха да реагират, но в 34-ата минута бяха наказани с втори гол, дело на Сара Салиба. Това се случи от дузпа, спечелена от пловдивчанката, която беше неудържима по крилото.

Втората част стартира с отстранена състезателка от Мгар Юнайтед, а след час игра Янева отново нямаше как да бъде спряна. Нейният рейд по фланга завърши с центрирана топка за Салиба, която оформи крайното 3:0. До края на мача съдията показа още един червен картон на състезателка от Мгар, които приключиха мача с девет души.

Янева пристигна това лято в Малта от отбора на Сион (Швейцария) с основна задача да помогне на Суики Юнайтед в квалификациите на Шампионската лига. Малтийките обаче елиминираха един отбор от Молдова, но във втория етап бяха победени.

#Александра Янева #ФК Суики Юнайтед

