Българската делегация в Дакар се срещна с Томас Бах

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов и председателят на комисията за младежта и спорта Петър Стойчев се срещнаха с Томас Бах, който след 12-години начело на МОК пое поста на почетен президент.

Преди да влезе в политиката, Стойчев участва в четири олимпиади.

В момента Бах е в Дакар, където е гост на първите игри в Африка. Германецът активно следи състезанията, като още на първия ден беше на трибуните, за да подкрепи младите състезатели и членовете на историческия младежки олимпийски отбор на бежанците.

Снощи той беше до настоящия президент Кърсти Ковънтри по време на откриването.

Ръководителите на нашата делегация посетиха днес плувния басейн, където Симона Иванова завърши четвърта на 400 метра свободен стил.