Българската федерация по бокс и ФАФА стартират съвместен проект за включване на състезатели със синдром на Даун в този спорт

Българската федерация по бокс започва съвместна работа с Федерация адаптирана физическа активност - България (ФАФА) за разработване на възможност за участие на състезатели със синдром на Даун в този спорт.

Инициативата беше обсъдена и получи подкрепа по време на международна среща в Австрия, организирана по повод Световния ден на хората със синдром на Даун.

В събитието участваха президенти и представители на национални федерации от Австрия, Унгария, Сърбия, Република Северна Македония, Хърватия и Босна и Херцеговина. В този контекст президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински заяви ангажираност към развитието на подобни възможности и към съвместната работа с ФАФА.

Към момента експертният екип на ФАФА, заедно с централата по бокс, разработва адаптирани правила и методика, които да регулират участието на състезатели със синдром на Даун.

Подходът цели създаване на ясна, структурирана и съобразена среда, която позволява постепенно развитие, изграждане на увереност и устойчиво включване в тренировъчния и състезателния процес.

Чрез тази инициатива ФАФА продължава последователната си политика за разширяване на достъпа до спорт и създаване на нови възможности за хора със синдром на Даун, като акцентът е върху качеството на подготовката и дългосрочното развитие на състезателите.

Разработването на рамка за участие в бокса се реализира за първи път в този формат и има потенциал да послужи като модел за развитие и на международно ниво, заявиха от централата.