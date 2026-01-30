Българската федерация по плувни спортове награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 г.

Българската федерация по плувни спортове награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 година на церемония в София. Президентът на федерацията Георги Аврамчев направи обобщение на изминалата година и обяви очакванията си за предстоящата.

За плувец №1 на страната беше награден Петър Мицин, който стана европейски шампион за мъже до 23 години на 400 метра свободен стил, спечели два сребърни медала (200 и 800 метра свободен стил) от първенството в Шаморин, Словакия. 20-годишният състезател се нареди на 7-о място във финала на 400 метра свободен стил на световното първенство по плуване в Сингапур през юли.

На второ място се нареди Тея Николова, която завърши на четвърта позиция на 50 метра бруст на европейското първенство. Тя също така достигна полуфиналите в същата дисциплина в Сингапур. Трети остана Любомир Епитропов.

На четвърто място е Габриела Георгиева, на пето Дарен Кирилов, на шесто е Диана Петкова, седмото място си разделят трима състезатели – Алекс Найденов, Дейвид Найденов и Васил Тушев, а десети е Адриан Йонинов.

Треньор №1 е Николай Вакареев.

В артистичното плуване най-добри са Ирен Давидкова и миксовия дует Христина Черкезова/Димитър Исаев, а в скоковете на вода №1 е Цветомир Ереминов.

„За 2025 година ще кажа няколко думи. За мен това беше една противоречива година, но аз съм доволен. До края на май всичко вървеше перфектно, резултатите бяха много обнадеждаващи. Имахме много добри класирания и постижения, покрити нормативи и след това лятото, може би вдигнахме много летвата. Очакванията ни бяха повече за световното първенство в Сингапур и за европейското в Люблин. Знаете, че в спорта има и такива моменти. Проведохме сериозен разговор с треньорския щаб на националния отбор, ще се наложат някои минимални корекции“, коментира Георги Аврамчев по време на награждаването.

„Конкуренцията в нашия спорт става все по-тежка с всяка изминала година, но ние имаме талантлив отбор, имаме хора, които имат своите качества да постигнат добри резултати. Знаете, че целта е Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис. Ще минем през необходимите етапи. След около месец и малко заминаваме за първите състезания в Прага и в Грац. След това края на месец май беше определен от треньорския съвет като последна дата за покриване на съответните нормативи. Предстои ни европейско първенство в Париж през юли, европейско за юноши и девойки, и по традиция първата седмица на декември - световно първенство на малък басейн, което ще се проведе в Пекин“, добави президентът на федерацията.

Селекционерът на националния отбор по плуване Кристиян Минковски се съгласи с думите на Георги Аврамчев.

„Искам да поздравя всички състезатели по трите вида спорт за постиженията, които успяха да постигнат. Аз имах по-големи очаквания към някои от тях, но съм сигурен, че всеки даде максимума на моментните си възможности. Искам да им пожелая през 2026 година да надградят това, което са били в най-добрите си времена и да гледат с оптимизъм към квотите за Олимпийските игри“, допълни той.

„Вдигнали сме летвата, както каза г-н Аврамчев, доста високо. А такива неща се случват в спорта. Никой няма гаранция, че нещата ще вървят винаги нагоре, но след един спад винаги има и върхове. Вярвам, че нашите състезатели са готови да ги постигнат, стига да бъдат достатъчно амбициозни и да извършват своите задължения, и да вярват в треньорите си“, заяви генералният секретар на централата по плуване Димитър Бобев.

Георги Аврамчев коментира и участието на български спортисти, включително Антъни Иванов, на Световните игри за допингирани.

„Ние спазваме хартата, която е за чист спорт. В края на краищата всеки един спортист има право да взима собствени решения къде да участва, какво да прави с тялото си и със здравето си. Извадихме Йосиф от състава на българското плуване. За Антъни Иванов - той така и така е наказан до 2027 година. Той е извън плувното семейство и си е наказан. Аз не одобрявам това нещо, но всеки има право да разполага със своето здраве. За мен това са несериозни неща, не са нормални, но ги има, парите са много, които обещават“, категоричен е той.

Снимки: Startphoto