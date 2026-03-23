Българската федерация по волейбол прие рекорден бюджет, повече от половината от собствени приходи

Общото събрание гласува мандат на Управителния съвет до 2029 година, когато ще приключи световното първенство за мъже.

Общото събрание на Българската федерация волейбол прие рекорден бюджет. За първи път в историята той е над осем милиона евро. Сумата се акумулира от партньори, рекламодатели, дарители и регламентирана дейност.

„Изключително съм горд, защото повече от половината бюджет е от собствени приходи", каза президентът Любомир Ганев.

"Благодарение на всички членове на Управителния съвет постигаме такива висини. Плод на нашата работа са резултатите на националните ни отбори през миналата година. Благодаря на всички членове, които присъстваха на Общото събрание. Гледаме в една посока! Нашата обща кауза е волейболът! Благодаря и на Министерството на спорта начело с министър Димитър Илиев. Помощта, която ни оказват е безценна“, продължи той.

Общото събрание гласува мандат на Управителния съвет до 2029 година, когато ще приключи световното първенство за мъже. Ръководството на федерацията отчете също изключително бързия темп, с който се продават билети за европейското първенство за мъже през септември в София.

„Нашата голяма цел е зала „Арена 8888“ да бъде пълна на всеки мач", продължи Ганев.

"България отдавна се е доказала като отличен домакин на големи форуми. Сигурен съм, че сега ще направим най-добре организираното първенство. Отборът ни начело с Джанлоренцо Бленджини заслужава пълни трибуни със сребърните си медали от Световното първенство. Това е уникален шанс една година по-късно момчетата да играят пред родна публика“, каза още той.

Общото събрание награди с плакети девет заслужили деятели на волейболното движение. Това са: Тодор Жеков (председател на ВК Яворов), Андрей Йорданов (председател на ВК Омуртаг), Съби Кафеджиев (председател на ВК Въча), Тодорка Бекярова (председател на ВК Велики Преслав), Кирил Коцев (председател на ВК Варна-ДКС), Васил Василев (председател на ВК Етрополе), Маргарита Миткова (олимпийска медалистка), Румяна Каишева (олимпийска медалистка) и Таня Гогова (олимпийска медалистка). Лично не присъстваха само Коцев, Бекярова и Кафеджиев.

