Българската професионална футболна лига поздрави Левски за спечелената титла

Българската професионална футболна лига (БФПЛ) поздрави Левски за спечелената титла в Първа лига.

"Сините" си гарантираха първото място в първенството в събота, когато се наложиха с минималното 1:0 над ЦСКА 1948.

Изявление на БФПЛ:

Българската професионална футболна лига (БФПЛ) поздравява ПФК Левски за спечелената шампионска титла на България. Този успех е признание за труда, постоянството и професионализма на футболистите, треньорския щаб, ръководството и всички, които допринесоха за постигането на този резултат. Шампионската титла е най-високото отличие в българския клубен футбол и заслужава уважение като значимо спортно постижение. БПФЛ пожелава на ПФК Левски успешно представяне в европейските клубни турнири и достойна защита на името на българския футбол на международната сцена.