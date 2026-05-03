Алекс Фъргюсън бе откаран в болница с линейка преди мача между Манчестър Юнайтед и Ливърпул

Легендарният треньор Сър Алекс Фъргюсън е бил откаран с линейка в болница малко преди началото на мача между Манчестър Юнайтед и Ливърпул на стадион "Олд Трафорд".

При влизането си на стадиона Фъргюсън се е почувствал зле и служители на клуба веднага са реагирали и повикали линейка. Тя е откарала бившия треньор и мениджър на "Юнайтед" в болница. Там той е бил прегледан.

От клуба запазиха дискретност, като обявиха, че "Фъргюсън се чувства добре". Лекарите обаче са му препоръчали да си отиде и почива вкъщи, а не да се върне на стадиона.