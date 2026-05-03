Исторически триумф: Тун покори Швейцария и вдигна първата титла в историята си

ФК Тун записа най-великия момент в своята 128-годишна история, след като спечели шампионската титла на Швейцария за първи път. "Червените“ триумфираха без да излизат на терена, след като основният им конкурент Санкт Гален загуби с 0:3 от Сион и ги остави недостижими на върха с аванс от 11 точки.

Успехът е още по-впечатляващ, тъй като Тун се завърна в елита едва през този сезон след петгодишно отсъствие и веднага стигна до върха. Досега клубът имаше само два загубени финала за Купата на Швейцария – през 1955 и 2019 година.

Отборът, основан през 1898 година, водеше в класирането през по-голямата част от сезона, но серия от колебливи резултати в края забави празненствата. В последните седмици Тун пропусна няколко възможности да си гарантира титлата на терена, включително драматична загуба от Лугано с дузпа в добавеното време и поражение от Базел, въпреки че водеше в резултата.

Така развръзката дойде косвено, но това не намали емоцията в града. Ръководството организира общо гледане на мача на Санкт Гален на стадион "Стокхорн Арена“, където феновете отпразнуваха историческия успех. Очаква се празненствата да продължат и в центъра на града, където привържениците ще посрещнат отбора и треньора Мауро Лустринели.

Специалистът, който е бивш играч на клуба, се завърна начело през 2022 година и изведе Тун до върха, след като вече веднъж бе работил в клуба между 2012 и 2018 година.

С титлата Тун си осигури и участие в Шампионската лига, едва второ в историята на клуба и първо от сезон 2005/2006, когато тимът достигна до груповата фаза след успешни квалификации срещу Динамо Киев и Малмьо.