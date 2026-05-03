Селта не сбърка срещу Елче и поглежда към евротурнирите

Селта Виго направи важна крачка в борбата за европейските позиции в Ла Лига, след като победи Елче с 3:1 в двубой от 34-ия кръг на испанското първенство. Успехът изкачи тима еднолично на шестото място в класирането с актив от 47 точки, три повече от Хетафе, който има мач по-малко.

Домакините от Галисия решиха изхода на срещата още през първата част. Уго Алварес откри резултата в 14-ата минута, а опитният Яго Аспас удвои преднината след половин час игра.

Елче върна интригата в 82-ата минута чрез Андре Силва, но само три по-късно Борха Иглесиас сложи точка на спора с трето попадение за Селта.

Загубата сложи край на серията от три поредни победи за Елче, който остава на четири точки над зоната на изпадащите. Севиля, който е под чертата, има шанс да намали изоставането си при успех срещу Реал Сосиедад в следващия си мач.