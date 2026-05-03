Арда и Черно море поделиха точките след нулево равенство в Кърджали

Срещата между Арда и Черно море от втория плейофен кръг на Първа лига завърши при нулево равенство.

Единственият точен удар за домакините през първото полувреме на стадион "Арена Арда" в Кърджали дойде в 20-ата минута. Кристиан Томов улови шут от пряк свободен удар на Димитър Велковски.

След почивката и двата точни изстрела бяха на сметката на кърджалии, но след отлични намеси на Кристиан Томов до гол не се стигна.

Арда записа девето равенство за сезона, като в последните си два мача има само една спечелена точка. От своя страна Черно море, воден от Илиан Илиев, регистрира 12-о равенство през кампанията. „Моряците“ имат само една победа в последните си пет шампионатни мача.

Черно море остава на 5-ата позиция в подреждането с актив от 45 точки. Арда заема 8-ото място в класирането с 45 пункта.