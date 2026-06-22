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Български ученици спечелиха три златни и три сребърни медала от балканската олимпиада по математика в Румъния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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български ученици спечелиха три златни три сребърни медала балканската олимпиада математика румъния
Снимка: БТА

България спечели три златни и три сребърни медала от тридесетата младежка балканска олимпиада по математика, която се състоя в Бузъу, Румъния. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Златни медали, с максимален брой точки, завоюваха Стоян Балтов (девети клас в Профилираната природо-математическа гимназия (ППМГ) в Бургас), Иван Климентиев (девети клас в Софийската математическа гимназия (СМГ) и Мати Джеймисън (осми клас в Първа математическа гимназия (ПЧМГ).

Със сребърни медали бяха наградени Борис Георгиев (девети клас в ПЧМГ), Кристиан Атанасов (осми клас в ПЧМГ) и Васил Василев (осми клас в Американския колеж).

В отборното класиране България е на второ място от 23 отбора, след домакините от Румъния.

Ръководители на отбора са Мирослав Маринов и Младен Вълков от Института по математика и информатика при Българската академия на науките, а като наблюдател участва Иво Кортезов от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Младежката балканиaда е ежегоден турнир от високо ниво за ученици. Целта на състезанието е да насърчава и развива математическия талант на учениците и да спомага за създаването на приятелски отношения между участниците от различните държави, поясняват от МОН.

#матаматика #медали #олимпиада

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