Българските бадминтонисти продължават с усилената подготовка за световното

Българските бадминтонисти, които завоюваха квоти за участие на предстоящото световно първенство по бадминтон в Париж, провеждат усилена подготовка в столичната зала "Европа".

В спортното съоръжение цари добра работна атмосфера, а тренировките протичат при висока концентрация и дисциплина. Тренировъчният процес е интензивен, с акцент върху издръжливостта, бързината и прецизността. Щабът работи с националите, за да изчисти последните детайли преди голямото състезание.